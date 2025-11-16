В Старой Деревне задержали «гангстера» с игрушечным пистолетом

Полицейские задержали «Стародеревенского гангстера», угрожавшего людям игрушечным пистолетом в магазине в Ленинградской области. Об этом сообщило МВД по региону в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что на детской площадке у дома в Старой Деревне двое мужчин приставали к прохожим, угрожая оружием, после чего направились в сторону магазина.

«Прибывшим нарядом полиции у дома 16 по Верхней улице был задержан и доставлен в отдел для разбирательства 44-летний местный житель, который, находясь в магазине, агрессивно себя вел и угрожал покупателям игрушечным оружием», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у задержанного два пластиковых пистолета. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

