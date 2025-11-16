Туристка из России разбилась на мотоцикле в Таиланде

SHOT: россиянка находится в критическом состоянии после ДТП в Таиланде

Россиянка попала в ДТП на мотоцикле в Таиланде. Об этом стало известно SHOT.

Инцидент произошел 14 ноября в Паттайе. По данным Telegram-канала, 27-летняя Ксения из Иркутска управляла мотоциклом Kawasaki-125, когда заметила впереди тележку с едой. Девушка попыталась избежать столкновения, но влетела в бордюр и упала на землю.

Туристка получила множественные переломы костей, рук, лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу и подключили к ИВЛ.

Оказалось, что у пострадавшей нет страховки. Для лечения ей срочно требуется 250 тыс. рублей.

До этого россиянкам с детьми, попавшим в ДТП в Турции, возместили ущерб бесплатной экскурсией. Одна из туристок выбила стекло головой. Девушке диагностировали ссадины на ногах и многочисленные гематом. Туроператор предложил пострадавшей два билета в аквапарк, но она отказалась.

Ранее с попавшей в ДТП в Таиланде россиянки потребовали $10 тысяч перед срочной операцией.