Поставки европейского пива в Россию снизились до рекордных показателей

Поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет

Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года —всего 3 тысячи тонн. Об этом пишет РИА Новости, приводя данные Евростата.

Лидером по поставкам пенного напитка в Россию в сентябре стала Германия, в РФ от немецких производителей привезли до 640 тонн продукции. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое и составил 622 тонны.

В тройку лидеров вошла Чехия, которая еще в прошлом месяце была главным европейским поставщиком пива в Россию, однако ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн.

В апреле 2025 года Чехия стала главным поставщиком пива в РФ среди стран ЕС. В ноябре 2024 года РФ начала сокращать импорт пива из ЕС. С января пошлины на импорт пива из недружественных стран были увеличены с €0,1 до €1 за литр. СК февралю 2025 года года данный показатель уменьшился до €4,6 млн в денежном выражении, при этом в последний раз меньше было в начале 2016 года.

Ранее сообщалось, что Россия сократила закупки иностранного пива почти вдвое.