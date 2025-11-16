Мошенники начали использовать сайты знакомств для обмана россиян

В МВД отметили учащающиеся факты хищений денег с применением мошеннических схем, где аферисты используют геоданные россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств, при которых злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — отметили в главке.

Министерство внутренних дел уточнило, что злоумышленники, получив необходимую для них информацию, приводят в действие стандартную схему. Они выдают себя за представителей силовых структур РФ или военнослужащих Украины, после чего угрозами вынуждают граждан передавать им деньги. Передача производится, как правило, через курьеров или с помощью банковских переводов на контролируемые ими счета. В полиции подчеркнули, что в подобных схемах не используются прямые физические угрозы, однако создаются определенные условия, которые способны причинить жертве психологический дискомфорт.

