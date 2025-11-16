Аэропорт Уфы перестал обслуживать рейсы на фоне опасности атаки БПЛА

В аэропорту Уфы временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом сообщает в Telegram-канале башкирский госкомитет по ЧС.

Там отметили, что в республике действует режим беспилотной опасности. Жителей призвали уйти с улиц, не приближаться к окнам в помещениях и сохранять бдительность.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

В ночь на 16 ноября временные ограничения на движение самолетов были введены в аэропортах Пензы, Самары, Волгограда и Саратова.

Ранее дрон врезался в жилую многоэтажку в Волгограде.