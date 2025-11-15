На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье члены ОПГ обманули 20 военных на миллионы рублей

В Приморье членов ОПГ подозревают в обмане военнослужащих почти на 10 млн рублей
РИА Новости

Во Владивостоке представителей ОПГ поймали за мошенничество, связанное с военнослужащими. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2021 года подозреваемые обманывали людей. Фигуранты сообщали пострадавшим, что микрофинансовые организации не оформляют им займы, поэтому предлагали взять деньги у физических лиц.

Организаторы бизнеса, как полагают следователи, не отдавали заемщикам часть денег, а проценты, которые они запрашивали, были гораздо выше разрешенных законом. Договоры представители прокуратуры назвали «кабальными».

«От противоправных действий пострадало 20 граждан на сумму около 10 млн рублей», – сообщается в публикации.

Пострадавшие являются военнослужащими, в том числе и участники СВО.

Сотрудники СК также выяснили, что один из мировых судей города помогал легитимизировать сделки. Он выдавал судебные приказы по договорам, при этом не проверив, соответствуют ли его пункты закону.

В отношении трех участников преступной группы возбудили дело по статье о мошенничестве. Одного из организаторов отправили под арест на два месяца.

Ранее россиянин поджег офис микрофинансовой организации, чтобы не отдавать дол.

