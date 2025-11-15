В Турции россиянин и украинка сорвались со скалы на опасном маршруте

SHOT: в Турции спасли туристов из РФ и с Украины, сорвавшихся со скалы

В Турции два туриста сорвались со скалы и несколько часов пытались выбраться. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Аланье. 27-летний россиянин и 24-летняя украинка отправились в поход к реке Дим ночью, но на одном из опасных участков рухнули с обрыва.

Молодые люди стали звать на помощь, спустя некоторое время их заметил местный житель и вызвал спасателей. Чтобы добраться до пострадавших, спасателям пришлось потратить два часа, так как на местности наблюдался сильный ветер и скользкие дороги.

Позже пару положили на корзинные носилки и спустя около трех часов смогли вытащить путешественников.

«Парочку доставили на скорой в больницу, у туристов переломы рук и ног», – сообщается в публикации.

Известно, что молодые люди пошли в поход без защитного снаряжения. Власти Аланьи рассказали, что из-за произошедшего обновят предупреждающие знаки на маршруте и перепланируют самые опасные участки пути.

