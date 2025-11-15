Омбудсмен сообщила о росте числа обращений россиян, проживающих в Прибалтике

Количество обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, в аппарат российского омбудсмена резко увеличилось. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, офис омбудсмена тесно сотрудничает с миграционной службой МВД России по вопросу обращений соотечественников, которым может грозить депортация.

«Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в Прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился,» — отметила Москалькова.

В середине октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Позднее депутаты внесли на рассмотрение Госдумы проект заявления, в котором осуждается политика властей Латвии по дискриминации граждан РФ. В своем заявлении законотворцы призвали «здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека».

Ранее в Госдуме назвали страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима в ЕС.