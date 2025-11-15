В Новосибирской области фуры загорелись во время ДТП, одного человека не спасли

В Новосибирской области столкнулись три фуры, один водитель не выжил

В Нижегородской области произошла авария с участием трех грузовиков. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на автодороге «Иртыш». По предварительным данным, водитель одного из автомобилей вылетел на встречную полосу, где врезался в еще две машины. После столкновения два автомобиля загорелись. Их потушили прибывшие сотрудники МЧС.

На кадрах с места видно, что у одного из транспортных средств выгорел кузов, еще одна машина также получила серьезные повреждения.

По данным Госавтоинспекции региона, пострадали два водителя, один из которых не выжил. Второй получил травмы, но информация о его состоянии не уточняется.

«По данному факту СО МО МВД России «Каргатский» проводится уголовно-процессуальная проверка», – рассказали в прокуратуре.

Мероприятия находятся на контроле у ведомства.

До этого в Приморском крае четыре машины столкнулись во время аварии. багажник одного из участников протаранил салон другого. Другие автомобили получили повреждения кузовов, стекол и капотов.

Ранее на АЗС в Бурятии опрокинулся бензовоз.