Бездомный угнал автобус и еще 15 минут катал пассажиров по городу

В Канаде бездомный мужчина угнал автобус с пассажирами и придумал свой маршрут
true
true
true
close
Shutterstock

Бездомный канадец угнал автобус и катал пассажиров по городу. Об этом сообщает National Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в Гамильтоне. Когда водитель ненадолго вышел из автобуса, местный житель, воспользовавшись моментом, пробрался в салон и угнал его. Полицейские не стали устраивать погоню с мигалками и сиреной, чтобы не спровоцировать ДТП на заснеженных улицах, но следовали за автобусом в общем потоке.

Тем временем угонщик забрал у автовокзала около десяти человек и отправился в спокойную поездку. Он соблюдал правила, но придумал свой маршрут. Пассажиры сначала не заподозрили ничего необычного, а затем помогли ему сориентироваться в городе. Когда один из пассажиров пытался воспользоваться просроченным проездным, водитель заставил его заплатить за проезд.

Примерно через 15 минут полицейские все-таки вынудили мужчину остановиться и силой вывели его из автобуса. Угонщик оказался бездомным с несколькими судимостями. Причины его поступка пока неизвестны.

Ранее российский подросток угнал у пенсионера машину, чтобы покататься, и уснул в ней.

