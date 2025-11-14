Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в России. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Он вступил в силу со дня подписания. Правительство должно в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

В документе подчеркивается, что повышение безопасности дорожного движения — важная составляющая обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны в рамках достижения национальных целей развития РФ, таких как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, а также комфортная и безопасная среда для жизни.

В октябре начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич сообщил, что в России отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей.

По его словам, за девять месяцев 2025 года в России произошло восемь тысяч таких аварий, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее в Москве заявили о снижении числа ДТП с самокатами.