На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в России

Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года
true
true
true
close
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в России. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Он вступил в силу со дня подписания. Правительство должно в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

В документе подчеркивается, что повышение безопасности дорожного движения — важная составляющая обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны в рамках достижения национальных целей развития РФ, таких как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, а также комфортная и безопасная среда для жизни.

В октябре начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич сообщил, что в России отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей.

По его словам, за девять месяцев 2025 года в России произошло восемь тысяч таких аварий, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее в Москве заявили о снижении числа ДТП с самокатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами