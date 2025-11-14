На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже полицейские нейтрализовали вооруженного мужчину на вокзале

Le Parisien: полиция открыла огонь для задержания мужчины с ножом на вокзале в Париже
Sarah Meyssonnier/Reuters

Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, применив огнестрельное оружие. Об этом пишет Le Parisien.

Полицейские ждали вооруженного мужчину на выходе из поезда. Подозреваемый угрожал расправой своей бывшей жене и детям.

«При выходе из поезда его ждали сотрудники полиции парижского вокзала. Но, увидев их, подозреваемый в хирургической маске выхватил нож и направил его на полицейских», — говорится в сообщении.

Полицейским пришлось применить оружие, подозреваемый получил огнестрельное ранение.

Недавно в пермском кафе произошла стрельба, пострадали два человека. Инцидент произошел в заведении Roll's на улице Куйбышева 13 ноября. Около двух часов ночи администратор нажала тревожную кнопку. На вызов отреагировали сотрудники группы быстрого реагирования «СВОТ».

Ранее в Кемерово конфликт в стриптиз-клубе закончился стрельбой, один человек не выжил.

