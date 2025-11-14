В Париже полицейские нейтрализовали вооруженного мужчину на вокзале

Le Parisien: полиция открыла огонь для задержания мужчины с ножом на вокзале в Париже

Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, применив огнестрельное оружие. Об этом пишет Le Parisien.

Полицейские ждали вооруженного мужчину на выходе из поезда. Подозреваемый угрожал расправой своей бывшей жене и детям.

«При выходе из поезда его ждали сотрудники полиции парижского вокзала. Но, увидев их, подозреваемый в хирургической маске выхватил нож и направил его на полицейских», — говорится в сообщении.

Полицейским пришлось применить оружие, подозреваемый получил огнестрельное ранение.

