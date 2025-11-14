На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина борется за жизнь после того, как проглотил целый бургер ради шутки

Грек проглотил целый бургер ради шутки и оказался в реанимации
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Греции мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как попытался проглотить целый бургер «ради шутки» во время встречи с друзьями, пишет Daily Mail.

По данным медиков, у пациента серьезно повреждены жизненно важные органы, и попытки стабилизировать его состояние продолжаются. Президент Всегреческой федерации работников государственных больниц (POEDHN) Михалис Яннакос отметил, что спасти пациента может «только чудо».

Один из друзей, присутствовавший при инциденте, рассказал, что молодой человек внезапно начал паниковать и пытался выплюнуть бургер, отходя в сторону, но так и не смог сделать этого. Мужчина перестал дышать примерно на две минуты, что, по словам специалистов, могло привести к серьезному повреждению мозга.

Яннакос отметил, что даже своевременная первая помощь не всегда эффективна при такой длительной гипоксии. Полиция уже начала проверку и планирует изучить записи с камер наблюдения ресторана, чтобы выяснить, подстрекал ли кто-то молодого человека к опасному действию.

Ранее сообщалось, что ресторан в США жарит котлеты для бургеров на одном и том же масле больше 100 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами