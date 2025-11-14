Мужчина борется за жизнь после того, как проглотил целый бургер ради шутки

В Греции мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как попытался проглотить целый бургер «ради шутки» во время встречи с друзьями, пишет Daily Mail.

По данным медиков, у пациента серьезно повреждены жизненно важные органы, и попытки стабилизировать его состояние продолжаются. Президент Всегреческой федерации работников государственных больниц (POEDHN) Михалис Яннакос отметил, что спасти пациента может «только чудо».

Один из друзей, присутствовавший при инциденте, рассказал, что молодой человек внезапно начал паниковать и пытался выплюнуть бургер, отходя в сторону, но так и не смог сделать этого. Мужчина перестал дышать примерно на две минуты, что, по словам специалистов, могло привести к серьезному повреждению мозга.

Яннакос отметил, что даже своевременная первая помощь не всегда эффективна при такой длительной гипоксии. Полиция уже начала проверку и планирует изучить записи с камер наблюдения ресторана, чтобы выяснить, подстрекал ли кто-то молодого человека к опасному действию.

