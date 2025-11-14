Владельца группы «Сумма» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, отбывающего срок за хищение 11 млрд рублей на государственный контрактах. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Отмечается, что имущество бизнесмена будет реализовано на торгах.

С соответствующим иском в суд обратились «дочка» группы компаний «Сумма» компания «ГлобалЭлектроСервис» и группа компаний «Инфрастуктура».

В сентябре сообщалось, что Мещанский суд Москвы принял решение о конфискации в пользу государства имущества трех предприятий, принадлежавших Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор Зиявудину Магомедову, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат Магомед Магомедов получил 18 лет заключения в колонии строгого режима. Братья были признаны виновными в хищении 11 млрд рублей. Год спустя Мосгорсуд пересмотрел приговор и смягчил наказание, сократив сроки заключения на шесть месяцев каждому.

