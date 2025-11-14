На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владельца группы «Сумма» признали банкротом

Суд в Москве признал банкротом владельца группы «Сумма» Магомедова
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, отбывающего срок за хищение 11 млрд рублей на государственный контрактах. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Отмечается, что имущество бизнесмена будет реализовано на торгах.

С соответствующим иском в суд обратились «дочка» группы компаний «Сумма» компания «ГлобалЭлектроСервис» и группа компаний «Инфрастуктура».

В сентябре сообщалось, что Мещанский суд Москвы принял решение о конфискации в пользу государства имущества трех предприятий, принадлежавших Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор Зиявудину Магомедову, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат Магомед Магомедов получил 18 лет заключения в колонии строгого режима. Братья были признаны виновными в хищении 11 млрд рублей. Год спустя Мосгорсуд пересмотрел приговор и смягчил наказание, сократив сроки заключения на шесть месяцев каждому.

Ранее у экс-замглавы управления МЧС изъяли в доход государства шесть квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами