В Башкирии сотрудник полиции задержал убийцу двоих человек

«112»: в Башкирии задержали убийцу двоих человек при попытке покончить с собой
true
true
true

В Башкирии сотрудник полиции обезвредил и задержал убийцу двоих человек, который намеревался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал «112».

На прикрепленной видеозаписи видно, что мужчина удерживает самодельный обрез огнестрельного оружия в направлении своего живота, параллельно общаясь со старшим участковым. Правоохранителей преступник вызвал сам, чтобы перед самоубийством признаться в содеянном. Сообщается, что сотрудник полиции оперативно обезвредил мужчину, когда у последнего зазвонил телефон.

По предварительным данным, мотивом для двойного убийства послужила ревность и подозрения в измене. Жертвами преступника стала его жена и предполагаемый любовник. Как пишет Telegram-канал, сначала мужчина устранил соперника с помощью выстрела и нескольких ударов по голове, а затем, по возвращении супруги с работы, аналогичным образом была убита и она.

Преступника задержали, он предстанет перед судом за убийство, а также за незаконное изготовление и хранение оружия.

Ранее россиянка, убившая мужа, зарубила подругу топором и заживо сожгла сына.

