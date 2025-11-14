На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге назвали ошибку рабочих причиной аварии с водоснабжением

Вице-губернатор Кропачев: ошибка рабочих стала причиной аварии в Петербурге
Петербургская сбытовая компания

Авария на Светлановской площади (Санкт-Петербург) произошла в результате ошибки рабочих. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Кропачев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Инцидент был связан с работой сторонней организации, которая выполняла работы по горизонтально направленному бурению и допустила существенную ошибку: пробила трубу водоснабжения и трубу водоотведения», — сказал он.

По словам Кропачева, работы по очищению системы водоотведения от грунта после того, как из трубы водоснабжения начала поступать вода, велись в течение пяти дней. Вице-губернатор отметил, что помимо грунта в систему также попали куски асфальта.

Инцидент произошел вечером 8 ноября, на месте аварии образовался провал. Специалисты государственного унитарного предприятия «Водоканал» намерены подать иск в суд с требованием компенсации затрат на устранение последствий. Помимо водоснабжения по ошибке рабочих также был поврежден светофорный узел.

12 ноября в Новороссийске в результате крупной аварии на трубопроводе образовался большой фонтан, который затопил дороги. По данным оперштаба региона, выход на стабильный режим работы после ремонта был запланирован на четверг, 13 ноября в первой половине дня.

Ранее в метро Петербурга затопило станцию.

