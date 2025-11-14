Еще двум фигурантам дела о сбыте 50 килограммов ртути в Приморье избрали меру пресечения

Прокуратура: взяли под стражу фигурантов дела о сбыте 50 кг ртути в Приморье

В Приморском крае суд избрал меру пресечения для еще двоих фигурантов дела о незаконном сбыте ртути на 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокуратуры края еще двое фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 млн рублей заключены под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте ядовитых веществ организованной группой, ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры. По этой уголовной статье фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

14 ноября Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания региона, подозреваемого в сбыте 50 килограммов ртути. По словам источника ТАСС речь идет о депутате от партии КПРФ Артавазде Оганесяне. Его взяли под стражу.

Как установило следствие, 25 октября 2025 года депутат, организовав преступную группу с несколькими знакомыми, решил незаконно купить металлическую ртуть для дальнейшей перепродажи в Приморском крае. После этого, как злоумышленники купили ртуть, они с 25 октября по 13 ноября незаконно сбывали ядовитое вещество во Владивостоке.

