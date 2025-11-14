Россиянина осудили на 17 лет за попытку поджога военкомата

Жителя Алтайского края осудили на 17 лет за попытку поджога военкомата

Жителя Алтайского края Артем Константинова осудили за попытку поджечь здание военкомата в Барнауле. Об этом сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Приговор в силу не вступил.

«Суд назначил Константинову наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего срока — в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, что мужчину, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Хорошевском районе Москвы, направили на принудительное лечение. Совершить поджог мужчину убедили сторонники Украины, которые связались с ним в одном из мессенджеров и воспользовались его легкой внушаемостью.

Сообщалось также, что Верховный суд (ВС) оставил в силе приговор Александру Новогренко, который был осужден на 15 лет колонии за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге.

Ранее двое россиян подожгли военкомат и получили до 13 лет колонии.