У москвички, которая не жаловалась на здоровье, нашли сотни камней в почках

В Москве врачи удалили из обеих почек 51-летней пациентки сотни камней
true
true
true
close
Telegram-канал Московская медицина

Врачи больницы имени Буянова в Москве удалили у 51-летней пациентки из обеих почек сотни камней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного депзрава.

Камни нашли во время плановой диспансеризации — находка стала неожиданной, так как женщина не испытывала дискомфорта или болей.

Причиной образования камней стала анатомическая особенность.

«Значимую роль сыграло сужение (стриктура) на выходе из почки в мочеточник. Из-за него замедлялся отток мочи и создавались благоприятные условия для образования большого количества камней. Камни своим объемом и массой оказывали давление на внутренние стенки полости почки», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Ибрагим Мамаев.

Специалист отметил, что в случае сохранении подобной ситуации пациентке грозило развитие почечной недостаточности и перфорация органов.

Ранее в Подмосковье врачи удалили из желчного пузыря пенсионерки гигантские камни.

