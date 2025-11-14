На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам спрогнозировали морозные и снежные выходные

Синоптик Шувалов: в столичном регионе в выходные будут аномальные морозы и снег
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В предстоящие выходные всю среднюю полосу России ожидают температурные качели. Столичный регион накроют морозы, дождь перейдет в снег – высота снежного покрова достигнет 6 см, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в субботу ожидаются аномальные колебания температуры воздуха. Ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов, днем дождь перейдет на снег, в результате к вечеру первого выходного дня температура воздуха перешагнет за ноль и останется на отрицательных показателях. По некоторым моделям может сформироваться снежный покров высотой до 6 см.

«И далее наступят холодные полтора дня. В ночь на воскресенье температура составит в Москве порядка -4…-6 градусов, — отметил Шувалов. — . Холодной будет и ночь на понедельник. А вот с полудня понедельника начнётся повышение температуры».

На вторник синоптик спрогнозировал внезапное потепление до +7…+9 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что эта зима в России будет холоднее предыдущей. По его словам, ожидается повышенное количество оттепелей, но будет и температура -20 градусов и ниже.

Ранее синоптик сообщил, что 80 % России уже покрыто снегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами