Москвичам спрогнозировали морозные и снежные выходные

Синоптик Шувалов: в столичном регионе в выходные будут аномальные морозы и снег

В предстоящие выходные всю среднюю полосу России ожидают температурные качели. Столичный регион накроют морозы, дождь перейдет в снег – высота снежного покрова достигнет 6 см, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в субботу ожидаются аномальные колебания температуры воздуха. Ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов, днем дождь перейдет на снег, в результате к вечеру первого выходного дня температура воздуха перешагнет за ноль и останется на отрицательных показателях. По некоторым моделям может сформироваться снежный покров высотой до 6 см.

«И далее наступят холодные полтора дня. В ночь на воскресенье температура составит в Москве порядка -4…-6 градусов, — отметил Шувалов. — . Холодной будет и ночь на понедельник. А вот с полудня понедельника начнётся повышение температуры».

На вторник синоптик спрогнозировал внезапное потепление до +7…+9 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что эта зима в России будет холоднее предыдущей. По его словам, ожидается повышенное количество оттепелей, но будет и температура -20 градусов и ниже.

Ранее синоптик сообщил, что 80 % России уже покрыто снегом.