Эколог предупредил об опасности борщевика и люпина для здоровья

Контакт с опасными инвазивными растениями может привести к ожогу или аллергии. Об этом «Москве 24» рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Он уточнил, что к ним относятся борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии и другие растения. По его словам, это «агрессивные захватчики», которые наносят вред экосистеме, городскому хозяйству, инфраструктуре и здоровью людей.

«Во-первых, они обладают своего рода «сверхспособностями» к размножению и распространению. Одни, как люпин или золотарник, производят огромное количество семян. Другие, как рейнутрия, способны вырасти из мельчайшего обломка корня. <...> Во-вторых, плотные заросли инвазивных растений «выключают» из экосистемы традиционные дубравы, березовые леса и луга», — подчеркнул Рыбальченко.

Эколог отметил, что борьба с этими растениями снижает угрозу для жителей.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что ученые Новгородского государственного университета совместно с коллегами из Новгородского НИИ сельского хозяйства СПб ФИЦ РАН создали комплекс устройств, которые позволяют легко уничтожать борщевик Сосновского без применения пестицидов.

Ранее в Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков.