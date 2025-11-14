Водитель легкового автомобиля ранен в результате атаки ВСУ в Белгороде

Мужчина пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке дрона. Ранен водитель». — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями головы и шеи увезла бригада скорой помощи в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. По данным Минобороны РФ, 66 дронов было перехвачено над территорией Краснодарского края, 45 — над Саратовской областью, 19 — над республикой Крым. Еще восемь беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью.

Сообщалось, что по одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 59 беспилотников российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее было названо число жертв от ударов украинских БПЛА с начала 2025 года.