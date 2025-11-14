На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель легкового автомобиля ранен в результате атаки ВСУ в Белгороде

Губернатор Гладков: в Белгороде при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мужчина пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке дрона. Ранен водитель». — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями головы и шеи увезла бригада скорой помощи в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. По данным Минобороны РФ, 66 дронов было перехвачено над территорией Краснодарского края, 45 — над Саратовской областью, 19 — над республикой Крым. Еще восемь беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью.

Сообщалось, что по одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 59 беспилотников российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее было названо число жертв от ударов украинских БПЛА с начала 2025 года.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами