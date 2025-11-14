Депутата заксобрания Приморья арестовали за попытку продажи 50 кг ртути

СК возбудил дело против депутата из Приморья за попытку сбыть 50 кг ртути

Следственный комитет России (СК) по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания региона, подозреваемого в сбыте 50 кг ртути. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

По словам источника ТАСС речь идет о депутате от партии КПРФ Артавазде Оганесяне. Его взяли под стражу.

Как установило следствие, 25 октября 2025 года депутат, организовав преступную группу с несколькими знакомыми, решил незаконно купить металлическую ртуть для дальнейшей перепродажи в Приморском крае. После этого, как злоумышленники купили ртуть, они с 25 октября по 13 ноября незаконно сбывали ядовитое вещество во Владивостоке.

Двое подозреваемых взяты под стражу, также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще одного человека. В отношении них возбуждено уголовное дело о сбыте ядовитых веществ.

Отмечается, что следственные действия сопровождают сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

