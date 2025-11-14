В Москве годовалый ребенок едва не лишился зрения после промывания носа

В Москве младенец едва не лишился зрения из-за домашнего промывания носа. Инфекция попала в глазницу и заразила орбиту глаза. Об этом стало известно SHOT.

Недавно у годовалого Славы появились признаки простуды — насморк и высокая температура, которая держалась несколько дней. Родители стали промывать ребенку нос, но эффект длился недолго.

Через четыре дня состояние малыша вновь ухудшилось — на этот раз у него сильно опух глаз. Славу доставили в больницу, где ему диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление околоносовых пазух) и абсцесс правой глазницы.

Из-за гноя, скопившегося в области глаза, мальчику угрожала слепота. Врачи стали откачивать ненужную жидкость вакуумом, и Славе стало лучше. Медики говорят, что промывание могло привести к распространению инфекции в орбиту глаза из-за анатомической особенности.

Ранее у двухлетнего мальчика из-за неправильного лечения простуды внутри черепа скопился гной.