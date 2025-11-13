На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец натравил бойцовского пса на мужа и жену, женщина попала в больницу

В Петербурге хозяин собаки бойцовской породы натравил ее на незнакомую женщину. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 12 ноября у дома на Парашютной улице. Хозяин собаки уже давно известен местным жителям, так как часто попадает в локальные паблики по скандальным поводам. Жалобы на то, что он натравливает собаку на людей, регулярно поступают от жильцов близлежащих домов.

Свидетельница вчерашнего ЧП Инна рассказала, что в этот раз мужчина натравил собаку на супружескую пару — его питомец набросился на женщину и довел ее до истерики. В итоге муж и жена отбились от нападавшего при содействии прохожего и укрылись в магазине.

В разговоре с журналистами владелец животного Андрей объяснил содеянное воздействием алкоголя. При этом, по словам мужчины, его пес по кличке Арсен не способен причинить вред людям.

«Мне стыдно просто до слез. Я ничего не помню, это все алкашка, хоть дайте мне миллион долларов, я ничего не вспомню», — заявил он.

Жертва нападения попала в больницу. Она утверждает, что перед тем, как натравить собаку, Андрей стал оскорблять их с супругом, называя узкоглазыми, а также кричал: «Валите отсюда».

«Он мне разбил очки, то есть у меня лицо заплывшее, кровь, у меня вся куртка разорвана и капюшон весь в крови, потому что голова была в крови, он меня прям на пол повалил на землю», — пожаловалась женщина.

Она намерена писать заявление.

Ранее в России впервые оштрафовали за писающую собаку.

