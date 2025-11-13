На Кубани с экс-главы отдела приставов взыскали имущество на 138 млн рублей

В Краснодаре у экс-главы отдела приставов конфисковали имущество на 138 млн рублей

Решением Советского суда Краснодара, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры России, у бывшего руководителя отдела судебных приставов Краснодарского края Ивана Квашуры конфисковано имущество, приобретенное незаконным путем, на общую сумму около 140 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В собственность государства переходит имущество и денежные средства, полученные коррупционным путем, на общую сумму, превышающую 138 миллионов рублей», — заявили в надзорном ведомстве.

В перечень конфискованного имущества вошли четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых дома общей площадью 771 квадратный метр, две квартиры общей площадью 138,8 квадратных метра, находящиеся в Краснодаре, а также денежные средства в размере 77 миллионов рублей.

Отмечается, что Квашура ранее занимал должность начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

