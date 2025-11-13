На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани с экс-главы отдела приставов взыскали имущество на 138 млн рублей

Решением Советского суда Краснодара, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры России, у бывшего руководителя отдела судебных приставов Краснодарского края Ивана Квашуры конфисковано имущество, приобретенное незаконным путем, на общую сумму около 140 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В собственность государства переходит имущество и денежные средства, полученные коррупционным путем, на общую сумму, превышающую 138 миллионов рублей», — заявили в надзорном ведомстве.

В перечень конфискованного имущества вошли четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых дома общей площадью 771 квадратный метр, две квартиры общей площадью 138,8 квадратных метра, находящиеся в Краснодаре, а также денежные средства в размере 77 миллионов рублей.

Отмечается, что Квашура ранее занимал должность начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую просит конфисковать Генпрокуратура.

