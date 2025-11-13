Домработница украла $53 тысячи у 82-летней женщины, которая откладывала деньги на похороны

Домработница в Сингапуре украла $53 тысячи у 82-летней женщины, которая откладывала деньги на собственные похороны, пишет Mothership.

По данным следствия, преступления происходили с декабря 2023 года по апрель 2025 года — всего более чем в 86 отдельных эпизодах. В этот период горничная проживала в доме вместе с пожилой женщиной Сох Тиам Мой, у которой и похищала деньги.

Как установил суд, домработница снимала средства с банковских счетов пожилой женщины без разрешения. Сделать это ей удалось из-за того, что Сох хранила PIN-коды от карт на бумажках, приклеенных к самим картам.

Похищенные деньги, как выяснилось, пенсионерка откладывала на собственные похороны. Горничная была арестована. Ей предъявили пять обвинений — в краже и несанкционированном доступе к банковским услугам. В ноябре суд Сингапура приговорил ее к одному году и двум месяцам лишения свободы.

