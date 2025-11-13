На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Домработница украла $53 тысячи у 82-летней женщины, которая откладывала деньги на похороны

В Сингапуре горничная украла у пенсионерки $53 тыс., отложенные на похороны
true
true
true
close
Shutterstock

Домработница в Сингапуре украла $53 тысячи у 82-летней женщины, которая откладывала деньги на собственные похороны, пишет Mothership.

По данным следствия, преступления происходили с декабря 2023 года по апрель 2025 года — всего более чем в 86 отдельных эпизодах. В этот период горничная проживала в доме вместе с пожилой женщиной Сох Тиам Мой, у которой и похищала деньги.

Как установил суд, домработница снимала средства с банковских счетов пожилой женщины без разрешения. Сделать это ей удалось из-за того, что Сох хранила PIN-коды от карт на бумажках, приклеенных к самим картам.

Похищенные деньги, как выяснилось, пенсионерка откладывала на собственные похороны. Горничная была арестована. Ей предъявили пять обвинений — в краже и несанкционированном доступе к банковским услугам. В ноябре суд Сингапура приговорил ее к одному году и двум месяцам лишения свободы.

Ранее женщина ошпарила горничную кипятком за использование соевого соуса без разрешения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами