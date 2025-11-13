Ребенок умер от обширного сердечного приступа из-за врачебной ошибки

Во Флориде двухлетний Де'Маркус Пейдж умер после того, как врач по ошибке назначил ему в 10 раз больше дозы калия, чем было необходимо, что привело к обширному инфаркту, пишет New York Post.

По данным СМИ, мальчик поступил в больницу AdventHealth Ocala с вирусной инфекцией и опасно низким уровнем калия. На следующий день его перевели в учебную больницу Shands в Гейнсвилле для более интенсивного ухода. Несмотря на его небольшой вес (9,5 кг), врач Цзяби Чен «по небрежности» назначил дозу калия в 10 раз превышающую предписанную, удалив десятичную запятую в рецепте. Ошибка не была замечена ни медперсоналом, ни фармацевтами, хотя система больницы подала предупреждение о чрезмерной дозировке.

В итоге у ребенка произошла остановка сердца, вызванная гиперкалиемией. Медики предприняли несколько неудачных попыток интубации, и прошло не менее двадцати минут, прежде чем сердце Де'Маркуса снова начало биться. Однако повреждение мозга из-за отсутствия кислорода, а также других органов было катастрофическим. В течение двух недель мальчик оставался в больнице на аппарате искусственной вентиляции, пока его не отключили от системы жизнеобеспечения.

В иске мать мальчика требует не менее $50 тысяч за неправомерную смерть, причиненную боль сыну и страдания семьи. Адвокат семьи Джордан Дульси охарактеризовал действия больницы и врачей как «грубую халатность», подчеркнув, что трагедия могла быть полностью предотвращена.

Ранее пациентке в Англии едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.