На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ребенок умер от обширного сердечного приступа из-за врачебной ошибки

В США 2-летний мальчик умер в больнице из-за ошибки врача
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Во Флориде двухлетний Де'Маркус Пейдж умер после того, как врач по ошибке назначил ему в 10 раз больше дозы калия, чем было необходимо, что привело к обширному инфаркту, пишет New York Post.

По данным СМИ, мальчик поступил в больницу AdventHealth Ocala с вирусной инфекцией и опасно низким уровнем калия. На следующий день его перевели в учебную больницу Shands в Гейнсвилле для более интенсивного ухода. Несмотря на его небольшой вес (9,5 кг), врач Цзяби Чен «по небрежности» назначил дозу калия в 10 раз превышающую предписанную, удалив десятичную запятую в рецепте. Ошибка не была замечена ни медперсоналом, ни фармацевтами, хотя система больницы подала предупреждение о чрезмерной дозировке.

В итоге у ребенка произошла остановка сердца, вызванная гиперкалиемией. Медики предприняли несколько неудачных попыток интубации, и прошло не менее двадцати минут, прежде чем сердце Де'Маркуса снова начало биться. Однако повреждение мозга из-за отсутствия кислорода, а также других органов было катастрофическим. В течение двух недель мальчик оставался в больнице на аппарате искусственной вентиляции, пока его не отключили от системы жизнеобеспечения.

В иске мать мальчика требует не менее $50 тысяч за неправомерную смерть, причиненную боль сыну и страдания семьи. Адвокат семьи Джордан Дульси охарактеризовал действия больницы и врачей как «грубую халатность», подчеркнув, что трагедия могла быть полностью предотвращена.

Ранее пациентке в Англии едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами