В «СберИнвестициях» предложили сделать ИИС-3 более выгодным для инвесторов

В «СберИнвестициях» предложили отменить налогообложение дивидендов на индивидуальных инвестиционных счетах 3 типа (ИИС-3), дать возможность переводить ценные бумаги на ИИС и не увеличивать срок владения им для получения льготы, заявила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Она предложила не облагать дивиденды налогом в тех случаях, когда инвестор получает их на ИИС-3.

«Мы поддерживаем возможность выбора счета для зачисления выплат, но считаем, что освобождение от налога дивидендов, полученных на ИИС, мотивировало бы инвесторов получать выплаты именно на этот счет и реинвестировать их в рынок», — сказала Кубезова.

Также она отметила, что Сбер в ходе опроса клиентов узнал, что 71% инвесторов с ИИС-3 хотели бы иметь возможность переводить на ИИС ценные бумаги и не увеличивать срок владения счетом, который необходим для получения льготы.

«В случае увеличения срока инструмент может совсем потерять интерес для таких инвесторов», — сказала она.

Говоря о необходимости упрощения процесса подачи информации в ФНС, Кубезова подеркнула, что в «СберИнвестициях» пока было трансформировано чуть больше 1% всех ИИС старого типа.

«По нашим данным, из них заявление в ФНС на трансформацию отнесли только 75% владельцев счетов, хотя мы неоднократно информировали клиентов о важности подачи документа. Это значит, что четверть клиентов может столкнуться с затруднениями при оформлении налогового вычета по ИИС», — заключила она.