Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Свердловской области

Суд в Челябинске продлил арест свердловскому вице-губернатору Чемезову
Центральный районный суд Челябинска продлил арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезов, которого обвиняют в мошенничестве, до 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление следователя о продлении срока содержания под стражей удовлетворить… продлить обвиняемому срок содержания под стражей до 15 февраля 2026 года», — сказала судья.

По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

Ранее бывшего вице-губернатора Свердловской области перевели в другой СИЗО

