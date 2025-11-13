На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка из рейтинга Forbes просит признать ее банкротом

Ura.ru: жена экс-владельца ЧЭМК Антипова подала заявление о банкротстве
Shutterstock

Супруга олигарха Юрия Антипова и экс-совладелица национализированного ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат) Людмила Антипова, которая попадала в рейтинг самых богатых россиянок по версии Forbes, просит признать ее банкротом. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, 13 ноября Антипова обратилась с заявлением о признании себя банкротом в Арбитражный суд Челябинской области. Других подробностей не приводится.

В 2024 году Генпрокуратура РФ добилась национализации Челябинского электрометаллургического комбината — крупнейшего производителя ферросплавов в стране, которые используют для производства вооружений и боеприпасов. В ведомстве посчитали, что решение о приватизации более 30 лет назад было принято незаконно.

Бывшие собственники ЧЭМК, в том числе и Юрий Антипов, с опорой на документы пытались опротестовать это решение. Они настаивали, что приватизация была законной и проводилась с ведома Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии. Однако суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

В феврале этого года Антипов подал жалобу в Верховный суд с требованием признать незаконным передачу в собственность государства акций трех предприятий группы: АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» (СЗФ) и АО «Кузнецкие ферросплавы».

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом.

