В Новосибирске младенец съел капсулы для стирки и попал в больницу

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после отравления капсулами для стирки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел, когда мать отвлеклась от детей и заварила чай. В этот момент ее двухлетняя дочь взяла в руки закрытую коробку с капсулами и, вскрыв, разбросала содержимое по комнате.

Заметив яркие и интересные капсулы, младший ребенок, 11-месячный младенец, съел несколько. В результате пострадавший попал в больницу.

«У ребенка диагностирована химическая интоксикация. Еще до прибытия скорой у мальчика началась рвота и поднялась температура», – сообщается в публикации.

Как сообщает канал, коробку было очень просто открыть. Это не единственный подобный случай. В социальных сетях многие требуют, чтобы производители изменили тип застежки, чтобы дети не могли добраться до опасного содержимого.

