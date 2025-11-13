На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске младенец съел капсулы для стирки и попал в больницу

Baza: в Новосибирске ребенок отравился капсулами для стирки
Shutterstock

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после отравления капсулами для стирки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел, когда мать отвлеклась от детей и заварила чай. В этот момент ее двухлетняя дочь взяла в руки закрытую коробку с капсулами и, вскрыв, разбросала содержимое по комнате.

Заметив яркие и интересные капсулы, младший ребенок, 11-месячный младенец, съел несколько. В результате пострадавший попал в больницу.

«У ребенка диагностирована химическая интоксикация. Еще до прибытия скорой у мальчика началась рвота и поднялась температура», – сообщается в публикации.
У пациента диагностировали химическую интоксикацию.

Как сообщает канал, коробку было очень просто открыть. Это не единственный подобный случай. В социальных сетях многие требуют, чтобы производители изменили тип застежки, чтобы дети не могли добраться до опасного содержимого.

Ранее московские подростки отравились транквилизаторами, выпив их с пивом прямо в школе.

