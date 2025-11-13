На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего следователя Задорина приговорили к 14 годам колонии

Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам за взятку и хищение вещдоков
Anelo/Shutterstock

Бывший заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Задорин был приговорен Таганским судом Москвы к 14 годам лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщили в судебном ведомстве.

«Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Судебное разбирательство признало Задорина виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Кража».

Задорину инкриминировалась причастность к исчезновению в 2019 году вещественных доказательств из уголовного дела – ювелирных изделий, изъятых во время обыска в салоне Vangold, расположенном в ТРЦ «Мега Химки».

Кроме того, за 2,5 миллиона рублей он якобы обещал виновнику авиакатастрофы, произошедшей 6 августа 2015 года над Истринским водохранилищем, уклонение от уголовной ответственности. В результате столкновения в воздухе гидросамолета и вертолета обе машины потерпели крушение и затонули, в результате аварии 9 человек не выжили. Взятку, предположительно, Задорин получил от владельца гидросамолета.

Ранее российские подростки проникли на склад вещдоков, чтобы украсть носки, трусы и алкоголь.

