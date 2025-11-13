В России написали икону Николая Чудотворца на фоне триколора и танков

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ показали икону Николая Чудотворца с танками и самолетами на фоне триколора
Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

Почитаемого в России христианского святого Николая Мирликийского (Чудотворца) изобразили на иконе с танками и самолетами. Изображение опубликовал в Telegram-канале военный отдел Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

«Не Богу нужны наши молитвы! Он знает и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся... молитва необходима нам: она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу», – прокомментировали изображение цитатой Игнатия (Брянчанинова).

На фотографии запечатлен мужчина, молящийся перед этой иконой в форме российского военнослужащего. Икона представляет собой современную интерпретацию классического изображения Николая Чудотворца — святой держит Евангелие в одной руке, а пальцами другой руки совершает жест благословения. Фон иконы разделен на несколько частей: в небе пролетают самолеты, ниже — движутся танки на земле, а из облаков в белых, синих и красных оттенках складывается российский триколор.

Ранее православный священник одной рукой поднял 200 кг.

