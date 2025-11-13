Российские врачи нашли червя в глазу у женщины

В Омске врачи нашли червя в глазу у женщины

В Омске у женщины из глаза удалили живого паразита. Об этом сообщает региональный минздрав.

Все началось с того, что горожанка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на ощущение шевеления под веком. Врач-офтальмолог при осмотре обнаружила под веком пациентки живого червя — паразита сразу же удалили. После процедуры женщине рекомендовали консультацию инфекциониста.

Установлено, что извлеченный паразит является дирофилярией — это круглый червь, которого переносят комары от зараженных животных. Отмечается, что врачи удаляют три-четыре дирофилярии в год.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее юноша на спор съел слизняка и впал в кому более чем на год.