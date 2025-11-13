На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи нашли червя в глазу у женщины

В Омске врачи нашли червя в глазу у женщины
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Омской области

В Омске у женщины из глаза удалили живого паразита. Об этом сообщает региональный минздрав.

Все началось с того, что горожанка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на ощущение шевеления под веком. Врач-офтальмолог при осмотре обнаружила под веком пациентки живого червя — паразита сразу же удалили. После процедуры женщине рекомендовали консультацию инфекциониста.

Установлено, что извлеченный паразит является дирофилярией — это круглый червь, которого переносят комары от зараженных животных. Отмечается, что врачи удаляют три-четыре дирофилярии в год.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее юноша на спор съел слизняка и впал в кому более чем на год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами