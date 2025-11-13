«Прямой сигнал в мозг»: врач посоветовала просыпаться со светобудильником

Осенью и зимой просыпаться рано утром становится значительно тяжелее из-за темноты. Чтобы облегчить пробуждение и дать мозгу сигнал о том, что наступило утро, можно использовать светобудильник, рассказала врач-сомнолог, клинический психолог, кандидат медицинских наук София Черкасова Общественной Службе Новостей.

«Светобудильник — это устройство, которое за полчаса до звукового сигнала, заданного вечером, постепенно увеличивает освещение в спальне, — пояснила специалист. — Свет даже через закрытые веки попадает на сетчатку глаз, и в мозг посылается электрохимический сигнал о том, что наступает рассвет и систему бодрствования пора включать».

С таким постепенным нарастанием освещения к моменту, когда начинает звонить будильник, человек уже осознает, что наступило утро, и просыпаться ему становится легче. Можно использовать и обычное умное освещение, задав ему время включиться, например, за полчаса до будильника.

Кроме того, на легкость утреннего пробуждения влияет качество сна. Важно вовремя ложиться, а вечером отказываться от использования гаджетов, отметила Черкасова. Она порекомендовала вырабатывать режим сна, чтобы организм адаптировался к пробуждению в определенное время. Также утром хорошо помогает проснуться зарядка, полноценный завтрак – всё это придаёт бодрости и помогает сбросить с себя «инерцию сна», заключила сомнолог.

До этого сомнолог Елена Колесниченко рассказала «Газете.Ru», что привычка откладывать будильник по утрам не всегда безобидна — она может быть признаком некоторых заболеваний, связанных с нарушением сна. По словам Колесниченко, это может указывать на хронический дефицит сна или его низкое качество. Другой причиной может быть синдром задержки фазы сна — это хроническое расстройство циркадного ритма, проявляющееся в виде очень позднего засыпания и позднего пробуждения. Справиться с утренней сонливостью, по словам Колесниченко, помогает стабильный режим сна: важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные.

Ранее врач предупредил о вредной привычке, провоцирующей бессонницу.