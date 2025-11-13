На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сточных водах Германии нашли дикий полиовирус

Reuters: в сточных водах ФРГ нашли дикий полиовирус после 35 лет без заражений
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Штамм дикого полиовируса, который вызывает полиомиелит, обнаружили в сточных водах Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха .

Уточняется, что последний случай заражения в стране был зафиксирован в 1990 году. Специалисты обнаружили вирус во время проведения планового мониторинга проб из окружающей среды, который проводится в Германии с 2021 года.

При этом случаев заражения людей не зафиксировано, благодаря высокому уровню вакцинации в стране, подчеркнули в специалисты.

Полиомиелит — опасное заболевание, которое приводит к поражению нервной системы. Оно распространяется фекально-оральным путем, то есть через фекалии зараженного человека или через употребление пищи и воды, в которых есть инфекция.

В России вакцинация против полиомиелита включена в Национальный календарь профилактических прививок. Прививку делают детям в три, четыре с половиной и в шесть месяцев жизни. Ревакцинация проводится в 18 и 20 месяцев, а также в шесть лет.

Ранее был создан лекарственный «коктейль» против возбудителей менингита и полиомиелита.

