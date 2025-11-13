Мужчина весом 130 кг не выжил после шунтирования желудка

SCMP: в Китае мужчина весом 130 кг не выжил после операции по уменьшению желудка

В китайском городе Синьсян 36-летний мужчина по имени Ли Цзян не выжил после операции по шунтированию желудка, которую он сделал, чтобы похудеть перед знакомством с родителями своей девушки, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, Ли, ростом 174 см и весом более 134 кг, долгое время боролся с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями — гипертонией и жировой дистрофией печени. В сентябре 2025 года он был госпитализирован в Девятую народную больницу города Чжэнчжоу, где ему провели хирургическую операцию.

Процедура прошла успешно, и пациента перевели из реанимации в общую палату, однако спустя два дня его состояние резко ухудшилось. Несмотря на попытки врачей оказать неотложную помощь, спасти его не удалось.

Семья китайца выразила сомнения в том, что больница корректно оценила его физическое состояние перед операцией и должным образом отреагировала на осложнения. В медучреждении заявили, что операция проводилась при наличии «четких клинических показаний», а помощь была оказана своевременно.

