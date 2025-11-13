В Забайкалье подросток напал на сверстника с кулаками и отправил его в больницу

В Забайкалье 15-летнего подростка подозревают в жестоком нападении на юношу

В Кранокаменске 14-летнего юношу госпитализировали в медучреждение с черепно-мозговой травмой. По информации правоохранительных органов, подросток подвергся жестокому избиению со стороны 14-летнего сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 11 ноября около дома культуры «Даурия». По данным следствия, в ходе конфликта 15-летний подросток избил 14-летнего знакомого. Подросток нанес оппоненту удары по голове. Драку остановили случайные прохожие, которые также вызвали потерпевшему скорую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу.

«Следователи СК задержали и допросили подозреваемого. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего», — рассказали в ведомстве.

