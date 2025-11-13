На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-инструктор рассказал о пользе фитбола для мышц и осанки

Инструктор Панов: фитбол поможет накачать мышцы и улучшить осанку
Shutterstock

Фитбол (занятия на мяче) поможет прокачать мышцы, улучшить осанку и снять стресс. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-инструктор Антон Панов.

Главным принципом такой нагрузки является нестабильная опора, из-за которой мышцы-стабилизаторы вынуждены работать непрерывно. Это активирует глубокие слои пресса, спины и таза, отвечающие за осанку. Этот подход особенно полезен при болях в шее и пояснице.

«Даже если вы никогда не занимались спортом, фитбол безопасен. Он снимает страх перед залом. На первом занятии вы просто учитесь садиться, держать равновесие, а потом чувствуете — мышцы включаются сами. Люди удивляются, как можно устать от «сидения» на мяче, но именно в этом его сила», — сказал Панов.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что тренировки помогают справиться со стрессом, даже если включать их в распорядок дня один раз в неделю.По ее словам, физическая активность может снижать уровень кортизола, который влияет на переедание и колебания веса. После нагрузки в организме активизируется лимфатическая система, выводятся токсины, улучшается питание кожи и волос. Кроме того, при регулярных занятиях спортом улучшается усвоение витаминов и Омега-3.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стали доступны роды с музыкой и фитболом.

