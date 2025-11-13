На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре сообщили о повышенной температуре воздуха в октябре в Москве

Вильфанд: температура воздуха в октябре в Москве была выше нормы
Илья Питалев/РИА Новости

В октябре температура воздуха в столице России была выше среднемноголетних показателей. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ученый подчеркнул, что средняя месячная температура в Москве в октябре составила +7,5°C. Этот показатель на 1,7°C больше нормы.

Вильфанд также обратил внимание, что в октябре в столице выпало 96 мм осадков, что является избыточным количеством влаги, составляя 137% от месячной нормы.

12 ноября сообщалось, что на большей части России из-за превышения температурной нормы установилось теплое предзимье.

25 октября стало известно, что в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, такой стала ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Ранее в Гидрометцентре назвали аномалией потепление в Москве.

