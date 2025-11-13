Аэропорт Геленджика прекратил принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 5:22. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что ограничения в воздушной гавани Геленджика дополняют уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

В ночь на 13 ноября движение самолетов также ограничили в аэропортах Краснодара и Тамбова.

На этом фоне в граничащих с Тамбовской Липецкой области ввели красный уровень опасности беспилотников, а в Воронежской — тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.