На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина решил снять медведей на камеру и не выжил после их нападения

В Канаде медведи напали на мужчину, который вышел снять их на камеру
true
true
true
close
Shutterstock

В Канаде мужчина не выжил после столкновения с белыми медведями. Об этом сообщает CityNews.

Мужчина по имени Кристофер Бест устроился в качестве обслуживающего персонала радиолокационной станции противовоздушной обороны, но любил фотографировать. За некоторое время до инцидента вместе с коллегами он заметил медведей и сделал несколько фотографий с безопасного расстояния.

Чтобы сделать больше снимков, мужчина попросил местного наблюдателя за дикой природой сообщить ему о приближении хищников. В день инцидента мужчина как раз увидел одного медведя и вышел из помещения, где находился, и столкнулся с другим медведем, который сразу же напал. Позже к нему присоединился первый.

Один из рабочих заметил, что на мужчину напали, но ружья у него не было, поэтому он обратился к окружающим. В результате один медведь скрылся с места, второй проявил агрессию уже к наблюдателю, но тот выстрелил в хищника.

Ранее в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами