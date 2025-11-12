Мужчина решил снять медведей на камеру и не выжил после их нападения

В Канаде медведи напали на мужчину, который вышел снять их на камеру

В Канаде мужчина не выжил после столкновения с белыми медведями. Об этом сообщает CityNews.

Мужчина по имени Кристофер Бест устроился в качестве обслуживающего персонала радиолокационной станции противовоздушной обороны, но любил фотографировать. За некоторое время до инцидента вместе с коллегами он заметил медведей и сделал несколько фотографий с безопасного расстояния.

Чтобы сделать больше снимков, мужчина попросил местного наблюдателя за дикой природой сообщить ему о приближении хищников. В день инцидента мужчина как раз увидел одного медведя и вышел из помещения, где находился, и столкнулся с другим медведем, который сразу же напал. Позже к нему присоединился первый.

Один из рабочих заметил, что на мужчину напали, но ружья у него не было, поэтому он обратился к окружающим. В результате один медведь скрылся с места, второй проявил агрессию уже к наблюдателю, но тот выстрелил в хищника.

