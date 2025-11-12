В Краснодаре на видео попал таксист, жестко вышвырнувший пассажира из машины

В Краснодаре водитель вытащил пассажира из салона такси после конфликта. Об этом сообщает «ЧП Краснодар».

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина на заднем сидении толкает ногой верхнюю часть открытой двери. Недовольный ситуацией таксист резко срывается с места и, один раз ударив и схватив за руку, вышвырнул из машины.

После этого водитель нанес еще несколько ударов руками и ногами, затем потребовал, чтобы пассажир ехал домой, и скрылся с места. В машине в этот момент находились еще несколько человек.

«Что стало причиной конфликта, неизвестно, но, со слов очевидца, ясно то, что мужчина отказался везти одного из товарищей», – говорится в публикации.

До этого в Самарской области женщина с мачете села в салон автомобиля. Во время поездки ей не понравилась музыка, и она, угрожая таксисту, потребовала включить шансон. На кадрах заметно, что она замахнулась на водителя.

Ранее драка челябинцев на проезжей части попала на видео.