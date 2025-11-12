Мужчина потерял зрение после операции по удалению носовых полипов

В Таиланде мужчина потерял зрение после операции в частной клинике по удалению носовых полипов, пишет Thaiger.

По словам подруги мужчины, которую зовут Плой, бойфренд проходил лечение по программе социального обеспечения. Врач якобы настоял на немедленной операции без оформления письменного согласия и без уведомления родственников.

На следующий день пациент не смог открыть глаза из-за внутреннего кровотечения. Только спустя двое суток медперсонал сообщил, что мужчина может потерять зрение. Позже в одной из больниц Бангкока врачи подтвердили, что его зрительные нервы полностью повреждены.

В другой клинике специалисты заявили, что удаление полипов можно было провести щадящим методом — с помощью лазера, без хирургического вмешательства. После этого пара попыталась получить объяснения от первой больницы, но, по словам Плой, медики отказались брать на себя ответственность.

История быстро распространилась в соцсетях. Пользователи призвали Плой обратиться в суд и потребовать компенсацию. После резонанса представители больницы связались с семьей и предложили покрыть расходы на дальнейшее лечение, однако женщина настаивает на официальном признании ошибки и выплате справедливого возмещения.

