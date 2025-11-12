На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина потерял зрение после операции по удалению носовых полипов

В Таиланде мужчина удалил носовые полипы и лишился зрения
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде мужчина потерял зрение после операции в частной клинике по удалению носовых полипов, пишет Thaiger.

По словам подруги мужчины, которую зовут Плой, бойфренд проходил лечение по программе социального обеспечения. Врач якобы настоял на немедленной операции без оформления письменного согласия и без уведомления родственников.

На следующий день пациент не смог открыть глаза из-за внутреннего кровотечения. Только спустя двое суток медперсонал сообщил, что мужчина может потерять зрение. Позже в одной из больниц Бангкока врачи подтвердили, что его зрительные нервы полностью повреждены.

В другой клинике специалисты заявили, что удаление полипов можно было провести щадящим методом — с помощью лазера, без хирургического вмешательства. После этого пара попыталась получить объяснения от первой больницы, но, по словам Плой, медики отказались брать на себя ответственность.

История быстро распространилась в соцсетях. Пользователи призвали Плой обратиться в суд и потребовать компенсацию. После резонанса представители больницы связались с семьей и предложили покрыть расходы на дальнейшее лечение, однако женщина настаивает на официальном признании ошибки и выплате справедливого возмещения.

Ранее около 100 пациентов британского хирурга заявили, что он покалечил их, удалив кости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами