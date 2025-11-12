На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину с ВИЧ обвинили в изнасиловании по меньшей мере 7 девочек

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В провинции Удонтхани задержан местный житель по подозрению в серии изнасилований девочек в возрасте от четырех до десяти лет, пишет Thaiger. Родители пострадавших также опасаются, что преступник мог заразить жертв ВИЧ, так как является носителем вируса.

По данным СМИ, жертвами 50-летнего мужчины по имени Тиа, проживавшего в одной общине с девочками в деревне Бан Нонг Ваенг, стали как минимум семь несовершеннолетних. При этом официальные заявления написали только три семьи, остальные якобы слишком напуганы и смущены.

Одна из женщин рассказала, что ее дочь сама призналась в изнасиловании после того, как спросила о значении слова «растление». Другая мать обратила внимание на жалобы дочери на боль, а также на физические симптомы – отек, покраснение и выделения.

«Она добавила, что Тиа был родственником, и была шокирована, никогда не предполагая, что он способен на такое с ее ребенком», – сообщил один из активистов, причастных к расследованию.

Полиция задержала подозреваемого на месте его работы. Во время допроса он отверг все обвинения. В настоящее время ему предъявлены обвинения в непристойных действиях и похищении ребенка. Ожидается, что 21 ноября будут готовы результаты судмедэкспертизы, которые могут привести к ужесточению обвинений.

Ранее полиция спасла 12-летнюю девочку из Таиланда, которую мать продала в массажный салон.

