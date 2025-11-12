Жительница Иркутской области пообщалась с мошенниками и обесточила десятки домов

В Киренске 24-летняя девушка поговорила с аферистами и обесточила 38 домов

В Иркутской области задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Киренске. В ночь с 11 на 12 ноября в МВД поступило сообщение о том, что в результате возгорания объекта инфраструктуры без электричества остались 38 домов. Через некоторое время на бензоколонке произошло возгорание, которое быстро потушили прохожие.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место происшествия и по горячим следам задержали подозреваемую — ей оказалась местная жительница.

«Она пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников и совершила действия по их указанию», — рассказали в пресс-службе ведомства.

