«Не очередные человейники»: в Госдуме предложили построить парк на месте «Снежкома»

При демонтаже опоры бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске упала часть конструкций, из-за чего пострадали люди, были повреждены 140 автомобилей и соседние дома. Депутат Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил построить на месте «Снежкома» парк, а не новый жилой комплекс.

«Был уникальный для России и крупнейший в Европе всесезонный горнолыжный комплекс. Но замечательная идея разбилась о патологическую жадность наших капиталистов. Сначала украли при строительстве, при оснащении, а когда стали вылезать косяки, придумали гениальный выход: «Снежком» сломать, а на его месте соорудить очередные «человейники». Однако демонтаж такого объекта требует изрядных затрат, а жаба душит, вот и начались ЧП, сначала с травмой рабочего, потом с гибелью, и вот теперь новая авария», — сказал он.

Миронов добавил, что два года назад к нему обратились жители Красногорска с жалобой на местные власти за «циничное игнорирование интересов населения».

«Особое беспокойство как раз вызывала ситуация вокруг «Снежкома». Я обратился к руководству региона, указав на тревогу жителей в связи с планами возведения жилья на месте спорткомплекса, и предложил создать согласительную комиссию с инициативной группой граждан. Подмосковные чиновники предпочли не реагировать. И вот уже третий год идет снос, жильцы окрестных домов страдают от грохота и грязи, из-за толчков в стенах поползли трещины. Полагаю, теперь Следком и прокуратура выявят виновных. Что же касается будущего, самый оптимальный выход – разбить на месте «Снежкома» парк со спортивными площадками. Вполне реальный вариант, если, конечно, отказаться от наплевательского отношения к людям», — считает депутат.

11 ноября в Подмосковье обрушилась конструкция одной из опор бывшего круглогодичного горнолыжного комплекса «Снежком». В результате несколько человек получили травмы, получили повреждения около 140 автомобилей и соседние дома. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков заявили, что размер ущерба транспортным средствам составляет около 100 миллионов рублей. «Снежком» был крупнейшим в Европе спортивным круглогодичным комплексом, в начале 2022 года комплекс прекратил работу, а позже его решили снести.

В ноябре 2023 года на площадке, где проводили снос, рухнул подъемный кран. В декабре 2024 из-за падения балки погиб рабочий. В сентябре 2025 года рухнула одна из башен, оставив без света почти 10 тысяч жителей.

