На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не очередные человейники»: в Госдуме предложили построить парк на месте «Снежкома»

Депутат Миронов предложил построить парк на месте разрушенного комплекса «Снежком»
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

При демонтаже опоры бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске упала часть конструкций, из-за чего пострадали люди, были повреждены 140 автомобилей и соседние дома. Депутат Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил построить на месте «Снежкома» парк, а не новый жилой комплекс.

«Был уникальный для России и крупнейший в Европе всесезонный горнолыжный комплекс. Но замечательная идея разбилась о патологическую жадность наших капиталистов. Сначала украли при строительстве, при оснащении, а когда стали вылезать косяки, придумали гениальный выход: «Снежком» сломать, а на его месте соорудить очередные «человейники». Однако демонтаж такого объекта требует изрядных затрат, а жаба душит, вот и начались ЧП, сначала с травмой рабочего, потом с гибелью, и вот теперь новая авария», — сказал он.

Миронов добавил, что два года назад к нему обратились жители Красногорска с жалобой на местные власти за «циничное игнорирование интересов населения».

«Особое беспокойство как раз вызывала ситуация вокруг «Снежкома». Я обратился к руководству региона, указав на тревогу жителей в связи с планами возведения жилья на месте спорткомплекса, и предложил создать согласительную комиссию с инициативной группой граждан. Подмосковные чиновники предпочли не реагировать. И вот уже третий год идет снос, жильцы окрестных домов страдают от грохота и грязи, из-за толчков в стенах поползли трещины. Полагаю, теперь Следком и прокуратура выявят виновных. Что же касается будущего, самый оптимальный выход – разбить на месте «Снежкома» парк со спортивными площадками. Вполне реальный вариант, если, конечно, отказаться от наплевательского отношения к людям», — считает депутат.

11 ноября в Подмосковье обрушилась конструкция одной из опор бывшего круглогодичного горнолыжного комплекса «Снежком». В результате несколько человек получили травмы, получили повреждения около 140 автомобилей и соседние дома. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков заявили, что размер ущерба транспортным средствам составляет около 100 миллионов рублей. «Снежком» был крупнейшим в Европе спортивным круглогодичным комплексом, в начале 2022 года комплекс прекратил работу, а позже его решили снести.

В ноябре 2023 года на площадке, где проводили снос, рухнул подъемный кран. В декабре 2024 из-за падения балки погиб рабочий. В сентябре 2025 года рухнула одна из башен, оставив без света почти 10 тысяч жителей.

Ранее выяснилось, кто возместит ущерб владельцам автомобилей, пострадавших от осколков «Снежкома».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами