Трое мужчин похитили подростка в томском селе

В Томской области задержали подозреваемых в похищении подростка

В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка из-за конфликта. Об этом сообщает ГУ Росгвардии.

Инцидент произошел в селе Кривошеино. Предварительно, трое злоумышленников избили несовершеннолетнего юношу, а затем насильно усадили его в машину и вывезли за пределы населенного пункта. В какой-то момент подростку удалось сбежать от похитителей.

По данным следствия, причиной произошедшего мог стать конфликт, который произошел между подростком и одним из похитителей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых — ими оказались 31-летний житель Кривошеина и 38-летний приезжий. Третьего участника, 37-летнего мужчину, объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчины похитили подростка в российском городе и вывезли в гараж.