Ученые сообщили о формировании зон полярных сияний над Землей

Над Землей формируется одна из самых сильных за последние годы зон полярных сияний. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как отмечают ученые, на текущий момент пик активности наблюдается в западном полушарии — над США и Канадой. Там сияние опустилось до широты около 40 градусов.
«Хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, в ближайшее время можно ожидать множество фотографий из этих регионов, доказывающих эту информацию.
12 ноября жители некоторых регионов России увидели редкое красное северное сияние из-за сильной магнитной бури. Такое уникальное сияние заметили жители Ленинградской области и средних широт, в частности, Челябинской, Ярославской областей, республики Татарстан, Башкирии и Пермского края.
Ранее на Земле началась сильная магнитная буря почти максимального уровня.