Ученые сообщили о формировании зон полярных сияний над Землей

ИКИ РАН: над Землей формируется одна из самых мощных зон полярных сияний

Над Землей формируется одна из самых сильных за последние годы зон полярных сияний. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отмечают ученые, на текущий момент пик активности наблюдается в западном полушарии — над США и Канадой. Там сияние опустилось до широты около 40 градусов.

«Хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в ближайшее время можно ожидать множество фотографий из этих регионов, доказывающих эту информацию.

12 ноября жители некоторых регионов России увидели редкое красное северное сияние из-за сильной магнитной бури. Такое уникальное сияние заметили жители Ленинградской области и средних широт, в частности, Челябинской, Ярославской областей, республики Татарстан, Башкирии и Пермского края.

Ранее на Земле началась сильная магнитная буря почти максимального уровня.